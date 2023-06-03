Происшествия 03 июня 2023, 22:17 Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя Telegram

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Число пострадавших от обстрела ВСУ жителей Горловки в ДНР возросло до трех. Информацию уточнил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Количество раненых обстрелом украинских неонацистов мирных горловчан возросло до трех», — написал мэр города.

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Ударами украинских военных частично обесточен поселок шахты «Кочегарка», расположенный в Центрально-Городском районе Горловки. Приходько опубликовал фотографии и видео с последствиями обстрела Горловки. На кадрах видны разрушенные дома, выбитые стекла и другие свидетельства обстрела мирного населения.

Согласно данным Telegram-канала online СЦКК ДНР, по Горловке 3 июня в 20:20 выпустили 30 ракет из РСЗО. Стреляли из населенного пункта Леонидовка.

Накануне 2 июня Горловку обстреливали дважды. В 21:17 под огнем оказался Калининский район, в 17:00 украинские военные атаковали Калининский и Никитовский районы. В общей сложности по городу прилетело около 30 ракет.