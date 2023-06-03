Происшествия 03 июня 2023, 22:59 Система ПВО сработала над Белгородом — губернатор Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ повредили школу и детсад при обстреле Мурома РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что украинские военные обстреляли село Муром.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сообщил глава Белгородской области.

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Гладков добавил, что под обстрел попало село Муром. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор сообщил, что от попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Также повреждены здания дома культуры, школы и детского сада.

Днем ранее сработавшая система ПВО повредила уличное освещение в районе велодорожки в Сосновке. После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением. Также повреждены шесть автомобилей и одно домовладение, сообщил губернатор.

В Киеве уничтожили отвечавший за удары по Белгороду отдел MI-6. Он находится в штаб-квартире Главного разведывательного управления Украины, который поразила российская ракета 29 мая.