Три человека пострадали в ДТП на востоке Москвы

Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник уточнил, что авария произошла на пересечении улиц Суздальская и Городецкая в Восточном административно округе. Столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, пострадали три человека. Информации об их состоянии пока нет. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса произошло в городе Кстово в Нижегородской области. В результате шесть человек получили травмы.

Кроме того, в Волгоградской области загорелся автобус, перевозивший туристов из города Дубовки. Огонь возник в моторном отсеке. Пассажиры успели эвакуироваться.

Также в Казани в ходе массового ДТП с тремя машинами получила травмы шестилетняя девочка. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.