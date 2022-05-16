Ребенок получил травмы в массовом ДТП в Казани

В Казани в ходе массового ДТП с тремя машинами получила травмы шестилетняя девочка.

Как сообщает inkazan.ru, на развязке трассы М-7 возле столицы Татарстана столкнулись Lada Kalina, Toyota Corolla и BMW. По предварительным данным, водитель отечественной машины не удержал боковой интервал, что и привело к аварии. Получившая травмы девочка находилась в автомобиле Toyota.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД. А с соцсетях аварию связали со спешкой к началу рабочей недели.