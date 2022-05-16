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    16 мая 2022, 22:37

    Ребенок получил травмы в массовом ДТП в Казани

    Арина Бобкова

    В Казани в ходе массового ДТП с тремя машинами получила травмы шестилетняя девочка.

    Как сообщает inkazan.ru, на развязке трассы М-7 возле столицы Татарстана столкнулись Lada Kalina, Toyota Corolla и BMW. По предварительным данным, водитель отечественной машины не удержал боковой интервал, что и привело к аварии. Получившая травмы девочка находилась в автомобиле Toyota.

    Сейчас в ситуации разбираются сотрудники ГИБДД. А с соцсетях аварию связали со спешкой к началу рабочей недели.