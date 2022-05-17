Шесть человек получили травмы в ДТП в Нижегородской области

ДТП с участием микроавтобуса произошло в городе Кстово в Нижегородской области. В результате шесть человек получили травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Водитель автомобиля «Газель» на стречной полосе столкнулся с машиной Renault. Во втором автомобиле находились сотрудники организации. В результате аварии травмы получили пять пассажиров Renault, а также водитель машины «Газель». На данный момент сотрудники органов осуществляют проверку, передал RT.