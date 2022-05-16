Автобус, перевозивший туристов из города Дубовки, загорелся в Волгоградской области

В Волгоградской области спасателям пришлось тушить автобус, перевозивший туристов из города Дубовки.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС, моторный отсек автобуса загорелся неподалеку от Ерзовки.

Всего несколько минут понадобилось, чтобы машина разгорелась. Но пассажиры не пострадали. Они успели выйти из салона при первых признаках задымления.

Спасатели ликвидировали пожар. Пеперь экспертам предстоит установить его причину.