Происшествия 23 декабря 2022, 07:16 Три человека погибли в ДТП в Томской области Прокуратура Томской области: три человека погибли в ДТП с грузовиком утром 23 декабря Пресс-служба прокуратуры Томской области

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Утром 23 декабря в Томской области столкнулись Nissan Wingroad и грузовик Mercedes-Benz. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Столкновение произошло в 05:30 по местному времени на трассе Томск — Юрга. Водителя грузовика госпитализировали, медики оказывают ему помощь. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

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Днем 14 декабря под Томском случилась авария с участием КамАЗа и машины скорой помощи. В результате погибли четыре человека. Позже выяснилось, что у водителя грузовика не было прав.

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Из-за непрекращающихся снегопадов на Дальнем Востоке произошло две аварии с участием машин скорой помощи. Оба ДТП случились на улице Фирсова во Владивостоке. В первом случае водитель медицинского автомобиля не справился с управлением и столкнулся с такси, а во втором все случилось из-за несоблюдения правил дорожного движения. В результате никто не пострадал.