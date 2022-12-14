14 декабря 2022, 19:56
Предполагаемого виновника смертельного ДТП со скорой под Томском задержали
МВД Томской области: у предполагаемого виновника ДТП со скорой не было прав
Правоохранители задержали водителя КамАЗа, который 14 декабря столкнулся с машиной скорой помощи под Томском. В региональном МВД рассказали, что предполагаемый виновник ДТП не имеет права управлениям транспортными средствами.
В полиции сообщили, что 40-летнего мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК России.
Реклама
Против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель четырех человек.
Реклама
Днем 14 декабря на Камайской развязке под Томском столкнулись скорая помощь и грузовик. После столкновения машины загорелись.
В неотложке ехали сотрудники перинатального центра Томской области. Врачи собирались транспортировать пациентку Асиновской больницы. В результате ДТП погибли водитель скорой Михаил Криницын, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, сотрудник областного депздрава Юрий Бочков и медсестра Наталья Иванова.
Задержания
Скорая помощь
ДТП
Полиция
Реклама
Реклама