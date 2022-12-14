Криминал 14 декабря 2022, 19:56 Предполагаемого виновника смертельного ДТП со скорой под Томском задержали МВД Томской области: у предполагаемого виновника ДТП со скорой не было прав РИА «Новости»

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Правоохранители задержали водителя КамАЗа, который 14 декабря столкнулся с машиной скорой помощи под Томском. В региональном МВД рассказали, что предполагаемый виновник ДТП не имеет права управлениям транспортными средствами.

В полиции сообщили, что 40-летнего мужчину задержали в порядке статьи 91 УПК России.

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Против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель четырех человек.

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Днем 14 декабря на Камайской развязке под Томском столкнулись скорая помощь и грузовик. После столкновения машины загорелись.

В неотложке ехали сотрудники перинатального центра Томской области. Врачи собирались транспортировать пациентку Асиновской больницы. В результате ДТП погибли водитель скорой Михаил Криницын, заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, сотрудник областного депздрава Юрий Бочков и медсестра Наталья Иванова.