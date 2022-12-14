Эксклюзив 14 декабря 2022, 14:52 Появилось видео смертельного ДТП с участием скорой под Томском Столкновение КамАЗа с машиной скорой помощи под Томском попало на видео

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В распоряжении «360» оказалось видео смертельного ДТП с участием грузовика и машины скорой помощью под Томском. На кадрах видно, как медики ехали навстречу КамАЗу.

В результате ДТП погибли четыре человека. Материалы проверки передали из МВД в областной СК. По данным ведомства, жертвами аварии стали водитель скорой помощи и три медицинских работника.

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В администрации Томской области рассказали, что в машине скорой находились сотрудники регионального перинатального центра. Медики планировали перевезти пациентку Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр.

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Жертвам ДТП стали заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, главный внештатный специалист областного депздрава Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель Михаил Криницын. Пострадавшего водителя грузовика госпитализировали.

Губернатор Томской области Владимир Мазур выразил соболезнования семьям погибших и коллективу медицинского центра.

Авария случилась 14 декабря на 46-м километре дороги Томск — Мариинск.