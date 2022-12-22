Происшествия 22 декабря 2022, 22:09 Несколько карет скорой помощи попали в ДТП во Владивостоке

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Неблагоприятные погодные условия спровоцировали два ДТП с участием машин скорой помощи во Владивостоке. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Обе аварии произошли на улице Фирсова. Виновником первой стал водитель скорой. Автомобиль начал скатываться по склону. Мужчина за рулем попытался затормозить машину, но она столкнулась с такси Toyota Prius.

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Во втором случае водитель не уступил дорогу Honda Fit, из-за чего произошло столкновение. Пострадавших в аварии нет.

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