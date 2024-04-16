Важное 16 апреля 2024, 10:11 Малоразмерный воздушный шар ВСУ уничтожили над Курской областью Минобороны: ВСУ попытались атаковать Курскую область с воздушного шара РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский малоразмерный воздушный шар (МВШ). Об этом сообщило Минобороны.

ВСУ предприняли попытку атаки около 08:15 16 апреля.

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«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением МВШ по объектам на территории Российской Федерации», — отчиталось оборонное ведомство.

Ранее, поздним вечером 13 апреля, над Курской областью сбили два украинских беспилотника. В тот же день ВСУ обстреляли пять приграничных районов этого региона. Под удар попали Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня. Никто не пострадал, разрушений не было. ВС России открыли ответный огонь по украинским позициям. В ночь на 11 апреля над Курской областью ликвидировали три беспилотника ВСУ. Всего за ту ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над российской территорией 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.