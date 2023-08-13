Происшествия 13 августа 2023, 07:43 Третий участник избиения ветерана СВО сам сдался полиции МВД: третий подозреваемый в избиении ветерана СВО сам сдался полиции РИА «Новости»

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Третий участник получившего широкую огласку нападения на ветерана СВО в Забайкалье сам пришел в полицию сегодня утром. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.

Отмечается, что в розыске 43-летнего мужчины задействовали весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытных оперативников уголовного розыска аппарата регионального управления МВД. Правоохранители прочесывали лесные массивы, проверяли дома и строения в близлежащих селах, опрашивали местных жителей и родственников мужчины. В итоге он пришел в отдел полиции сам. Его задержали.

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По информации пресс-службы СУ СК по Забайкальскому краю, с подозреваемым уже проводят следственные действия. Его возьмут под стражу, как и двух других фигурантов дела. Его возбудили по статьям о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, повлекших причинение вреда здоровью и имуществу (часть 2 статьи 280.3 УК РФ), об умышленном причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества (статьи 115 и 167).

На ветерана СВО, потерявшего ногу на службе, напали 6 августа. Его избили, его машину повредили, также у него забрали телефон. Кроме того, с участника спецоперации сорвали все награды. Пострадавший записал видеообращение из больницы, в котором призвал не чинить самосуд над напавшими.

Двух нападавших, 19 и 27 лет, задержали. Им предъявили обвинение, злоумышленников взяли под стражу. Третьего фигуранта поначалу арестовали заочно.