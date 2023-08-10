Спецоперация 10 августа 2023, 11:35 Третьего обвиняемого в избиении участника СВО арестовали Суд заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в Забайкальском крае РИА «Новости»

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Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника СВО в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участника СВО 43-летнего Ивана Зырянова», — передали в пресс-службе суда.

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Злоумышленника объявили в межгосударственный розыск.

Несколько мужчин 6 августа напали на участника боевых действий, который потерял ногу во время службы. Злоумышленники избили мужчину и повредили его машину.

В полицейском участке выяснили, что с ветерана боевых действий сорвали все награды. Также он лишился телефона. Двое злоумышленников пинали инвалида ногами, а остальные подбадривали товарищей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали соучастников ЧП. Еще одного начали искать. Следователи возбудили три уголовных дела. Их материалы сейчас находятся на контроле Следственного комитета России. Напавших привлекут, в том числе, за дискредитацию армии.

Ранее избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение из больницы. Он призвал не чинить самосуд над напавшими.