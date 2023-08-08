Происшествия 08 августа 2023, 12:07 Компания молодежи избила ветерана СВО в Забайкальском крае

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В Забайкальском крае компания напала на ветерана СВО, нанеся ему многочисленные травмы. Об этом написал MK.RU со ссылкой на правоохранителей.

Случай произошел накануне в районе Нерчинский Завод. Молодые люди напали на мужчину, который воевал на территории Украины и лишился одной ноги, сайт Ura.ru.

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В полицейском участке выяснили, что с ветерана боевых действий сорвали все награды. Также он лишился телефона. Одного из участников конфликта удалось задержать. Расследование дела продолжается.