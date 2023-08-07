Криминал 07 августа 2023, 04:02 Избитый в Забайкалье ветеран СВО записал видеообращение из больницы Избитый в Забайкалье ветеран СВО призвал не устраивать самосуд над виновными РИА «Новости»

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Ветеран СВО, которого жестоко избили в Забайкалье, записал видеообращение из больницы. Он призвал не чинить самосуд над напавшими, сообщил Telegram-канал Shot.

По его словам, с напавшими сейчас работают правоохранительные органы и они «доведут это дело до конца». Судя по кадрам, лицо мужчины покрыто многочисленными синяками.

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«Есть закон и все, кто там был, понесут уголовную ответственность», — сказал он.

Неизвестные напали на участника СВО в Нерчинско-Заводском районе. Двое злоумышленников пинали инвалида ногами, а остальные шесть при этом подбадривали товарищей. Также они выбросили награды военного.

По данным МВД, правоохранители задержали одного из участников нападения на участника СВО. Задержанному 27 лет, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Глава Забайкалья Александр Осипов заявил, что реакция на преступление будет «быстрой и жесткой» в соответствии с законом. Также он предложил пострадавшему пройти обследование в одном из медучреждений Читы или Краснокаменска.