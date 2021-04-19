Траур по погибшим в ДТП подросткам объявили в Новочеркасске

Администрация Новочеркасска Ростовской области объявила траур по погибшим пятерым подросткам. Школьники 18 апреля на Hyundai врезались в дерево.

Во вторник, 20 апреля, в городе приспустят флаги, отменят развлекательные мероприятия, а в школах проведут профилактические беседы с подростками и их родителями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«После этой страшной трагедии необходимо провести профилактическую работу в городских школах, побеседовать с родителями. Ночью дети должны находиться дома, у них не должно быть доступа к автомобилю, оружию, алкоголю», — отметил глава администрации Юрий Лысенко.

Он добавил, что ответственность за безопасность детей несут взрослые и учителя.

Глава администрации поручил оказать родственникам погибших психологическую помощь и помочь с похоронами.

В воскресенье, 18 апреля, около 04:30, в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Hyundai с шестью подростками врезался в дерево. В результате пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию в тяжелом состоянии. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».