Подросток заснял поездку перед смертельным ДТП в Новочеркасске

Появилось видео, которое снял один из подростков незадолго до ДТП в Новочеркасске. В аварии погибли пятеро несовершеннолетних, еще один находится в тяжелом состоянии.

На кадрах видны дорога и немного салона иномарки. В машине громко играет музыка, подростки нецензурно разговаривают. Сначала несовершеннолетний водитель ехал медленно, но ближе к концу ролика начал разгоняться.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 апреля, около 04:30, в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. Hyundai с шестью подростками врезался в дерево. В результате пять человек погибли, один пассажир попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Подросткам — четырем мальчикам и двум девочкам — было 14-16 лет.

Накануне водитель отметил 14-летие. В честь праздника мать свозила сына и его друзей на квест. Когда подросток вернулся домой, родные уже спали. Тогда он взял с тумбочки ключи от Hyundai. Все друзья мальчика изначально тоже вернулись домой, но потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».