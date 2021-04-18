После гибели пяти подростков в аварии в Новочеркасске возбудили дело

После ДТП в Новочеркасске, в котором погибли пять подростков, возбудили уголовное дело. Информация появилась на сайте Следственного комитета (СК) России.

Дело будут рассматривать по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В прокуратуре Ростовской области сообщили, что ведомство проверило решение правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела, написало РИА «Новости».

«Решение о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по Ростовской области принято в связи с количеством пострадавших и с учетом их несовершеннолетнего возраста», — уточнил представитель областной прокуратуры.

Делом займутся следователи отдела по расследованию особо важных дел. Такое поручение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин. Он же взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.

ДТП случилось в ночь на 18 апреля в Новочеркасске. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел подросток, который не справился с управлением и врезался в дерево. В машине находились шесть человек, все несовершеннолетние, пятеро из них погибли, один пассажир в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Накануне ДТП подростки отмечали 14-летие одного из членов компании.