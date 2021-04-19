Стало известно о состоянии подростка, попавшего в ДТП в Новочеркасске

Выживший после ДТП в Новочеркасске подросток все еще находится в состоянии комы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

«Выживший подросток в коме. Состояние без изменения», — сказал представитель.

Страшная авария произошла в ночь на 18 апреля в городе Новочеркасске, расположенном в Ростовской области. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел подросток, который не справился с управлением и врезался в дерево. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В машине находились шесть человек, все они были несовершеннолетними. В результате столкновения пятеро из них погибли, один пассажир в тяжелом состоянии был отправлен в реанимацию. За день до аварии подростки отмечали 14-летие одного из членов компании.

По предварительной информации, сначала школьники отмечали праздник на квесте. Домой именинник вернулся уже поздно ночью. Когда родители спали, он решил покатать друзей по городу и взял ключи от машины, писали СМИ. Близкие подростков утверждают, что дети были трезвые.