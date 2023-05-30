Происшествия 30 мая 2023, 10:53 Территорию у деревни Павлово-1 в Истре начали проверять после атаки БПЛА Глава округа Истра: территорию у деревни Павлово-1 обследуют на предмет фрагментов БПЛА

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Территорию в районе деревни Павлово-1 в Истре начали обследовать на предмет падения мелких фрагментов беспилотников после утренней атаки на Москву. Об этом написала в своем Telegram-канале глава городского округа Татьяна Витушева.

Она сообщила, что после утренних событий все экстренные службы на территории Истры работают в штатном режиме. Витушева напомнила, что в городском округе ограничили использование беспилотных и летательных аппаратов.

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«Прошу нигде не публиковать и не комментировать кадры работы наших систем ПВО!» — призвала жителей глава муниципального образования.

Утром 30 мая киевский режим атаковал Москву с помощью восьми беспилотников. Несколько БПЛА врезались в многоэтажки, никто серьезно не пострадал. Некоторые здания получили незначительные повреждения.

По данным Минобороны, три дрона заставили сменить направление при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Еще пять беспилотников сбила система ПВО на подлете к Москве.