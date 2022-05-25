Департамент общественной безопасности Техаса и рейнджеры присоединятся к расследованию стрельбы в школе в Ювальде. Такое распоряжение дал губернатор штата Грег Эбботт. Он написал об этом в Twitter.

Губернатор назвал произошедшее бессмысленным преступлением, выразил соболезнования местному сообществу и сообщил, что поручил правоохранительным органам провести полное расследование. Губернатор вскоре приедет из Остина в город Ювальде, к месту трагедии.

«Мы оплакиваем эту ужасную потерю и призываем всех техасцев объединиться», — написал губернатор.

Житель Ювальде устроил стрельбу в начальной школе. Пострадали 18 детей и трое взрослых, русскоговорящих среди них нет. Преступник попал на запись камеры видеонаблюдения. Президент США Джо Байден после произошедшего призвал бросить вызов оружейному лобби.