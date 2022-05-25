Вход стрелка в начальную школу Техаса попал на видео

Один из жителей техасского города Ювалде открыл огонь в местной начальной школе. Его появление у здания зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ролик с 18-летним Сальвадором Рамосом появился в Сети. На кадры попал момент, когда молодой человек заходил в начальную школу. После того, как стрелок попал в здание, он попытался там забаррикадироваться.

По информации местных СМИ, перед походом в школу Рамос выстрелил в свою бабушку. Издания уточнили, что она ранена, однако точной информации о состоянии пострадавшей нет.

Как ранее сообщал губернатор штата Грег Эбботт, жертвами нападавшего стали 15 человек, включая 14 детей и одного учителя. Он заявил, что преступника, предположительно, застрелили приехавшие полицейские. При этом журналисты писали, что стрелка задержали сотрудники полиции и доставили в участок.

О нападении на начальную школу уже сообщили президенту США Джо Байдену. Американский лидер пообещал выступить после возвращения в Белый дом. Пока правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причины стрельбы в учебном заведении. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Нападение произошло днем 24 мая.