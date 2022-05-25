Русскоговорящие дети не пострадали при стрельбе в Техасе

Русскоговорящих детей, по данным полиции, нет среди пострадавших в ходе стрельбы в школе в Ювальде (штат Техас, США). Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

«Говорили с управлением полиции Ювальде. Данных о том, что пострадали русскоговорящие дети, нет», — привело агентство слова своего собеседника.

Житель Ювалде устроил стрельбу в начальной школе города. Его появление у здания зафиксировала камера видеонаблюдения. Жертвами нападавшего стали более 20 человек: 18 детей и трое взрослых. Местные СМИ сообщали, что перед тем, как пойти в школу, стрелок напал на свою бабушку. Уточнялось, что женщина получила ранения, однако точных данных о ее состоянии нет.

Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что преступника, предположительно, застрелили приехавшие полицейские. Но ранее местные СМИ писали, что нападавшего задержали полицейские и доставили в участок.

Президенту США Джо Байдену уже доложили о происшествии. Он распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах. Распоряжение относится также ко всем посольствам, военным базам и кораблям ВМС.