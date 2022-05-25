Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в Техасе

Президент США Джо Байден заявил о необходимости бросить вызов оружейному лобби. Такое заявление глава Белого дома сделал после стрельбы в техасской школе. По последним данным, жертвами нападавшего стали 18 детей и трое взрослых.

«Мы должны спросить [себя], когда, во имя всего святого, мы начнем противостоять оружейному лобби. <…> Пришло время превратить эту боль в действия. <…> Мы должны ясно дать понять каждому выборному чиновнику этой страны, что пришло время действовать», — сказал Байден во время своего выступления в Белом доме, сообщила газета The Washington Post.

Глава Белого дома также заметил, что «такого рода массовые расстрелы редко случаются где-либо еще в мире».

Житель города Ювальде (Техас) открыл стрельбу в начальной школе. По последним данным, на которые ссылается CNN, погибли 18 детей и трое взрослых. По данным правоохранителей, русскоговорящих детей среди пострадавших нет. Полицейские ликвидировали стрелявшего. Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о жертвах.

Это второе за последние две недели массовое убийство в Штатах. В субботу, 14 мая, молодой человек убил 10 человек в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк).