Татарстан объявил траур после крушения самолета L-410

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после крушения самолета L-410. На борту находились 22 пассажира. По последним данным, погибли 16 человек, еще шесть пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», — сказано в сообщении.

Упавший самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Сообщение о крушении поступило в МЧС по Татарстану в 09:11. По данным Минздрава региона, пострадавших госпитализировали, один человек находится в крайне тяжелом состоянии. На месте крушения работают представители СК и прокуратуры.

Ранее МЧС опубликовал фото разбившегося самолета — его буквально разломало пополам во время жесткой посадки. По предварительной информации, он упал на площадку, на которой рубили лес и заготавливали деревья.

Заслуженный военный летчик Владимир Попов рассказал «360», что экипаж действовал по инструкции в той ситуации, в которой он оказался. Самолет не мог набрать достаточную высоту. Это могло произойти из-за нескольких причин, в том числе из-за отказа техники или проблем с двигателем.

При этом заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что проблема заключалась не в работе техники, а в действиях экипажа. Он подчеркнул, что подготовка летчиков для таких самолетов оставляет желать лучшего. Они позволили ему попасть в режим неуправляемого снижения и не смогли выйти из него, потому что не хватило высоты.