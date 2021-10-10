«Уже понятно, что это ошибка не самолета»: заслуженный пилот назвал возможную причину крушения L-410

Причиной жесткой посадки самолета L-410 могла стать ошибка экипажа. Подготовка летчиков для этих самолетов оставляет желать лучшего. Об этом «360» рассказал заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«Самолет попал во второй режим — это неуправляемое снижение самолета. Он потерял скорость и попал во второй режим. И там все происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолета, а экипажа», — рассказал Сытник.

Он отметил, что нужно улучшить подготовку пилотов, летающих на самолетах L-410, и усилить контроль за выполнением экипажем правил. Все дело в том, что летчики, чтобы летать на этих самолетах, должны иметь специальную подготовку и иметь за плечами контрольно-проверочные полеты.

Недопустимо, когда на исправном самолете происходит столкновение с землей, деревьями Юрий Сытник.

Старший командир, который допустил этих летчиков, должен нести ответственность за допуск, подчеркнул эксперт. По его мнению, люди стремятся попасть на должность, не думая, какая ответственность на них будет лежать.

«Эта безответственность командно-руководящего состава за свои обязанности приводит к тому, что экипажи летают как хотят. Не выполняют правила выполнения полета, правила ФАПа. Поэтому приходят к таким тяжелым последствиям», — резюмировал собеседник «360».

Самолет L-410 в воскресенье утром пропал с радаров и перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Мензелинском районе. На борту находились парашютисты местного аэроклуба. По словам очевидцев, самолет летел низко над деревьями, при этом нос был задран, а хвост опущен вниз.