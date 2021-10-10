Разорвало пополам. Появилось первое фото упавшего в Татарстане самолета L-410

Появилось первое фото самолета L-410, потерпевшего крушение в Мензелинском районе Татарстана. Снимок представило МЧС.

Самолет при падении разорвало пополам, как можно заметить на фото с места.

L-410 потерпел крушение в воскресенье утром. На борту самолета находились 23 человека, в том числе 21 парашютист местного аэроклуба.

Спасены семь человек, их вытащили из самолета сотрудники. На место падения направили вертолет Ми-8.

Очевидцы рассказали, что самолет летел низко над деревьями, при этом нос был задран, а хвост опущен вниз. После этого он стал разворачиваться над болотами, впоследствии еще сильнее начал снижаться и упал.

Самолет L-410 в воскресенье утром пропал с радаров и перестал выходить на связь. Вскоре стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Мензелинском районе. На борту находились парашютисты местного аэроклуба.

Легкий двухмоторный самолет L-410 рассчитан на 19 пассажиров или 1800 килограммов груза. Он был разработан в 1960-х годах авиазаводом Let Kunovice в Чехословакии.