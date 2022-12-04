Эксклюзив 04 декабря 2022, 17:19 Появилось видео с места гибели двух человек от взрыва в Нижневартовске Видео «360»: количество погибших после взрыва в Нижневартовске выросло до двух

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Количество погибших в результате взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске выросло до двух, сообщил Telegram-канал «112». В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Источники издания рассказали, что в ходе разбора завалов на втором этаже обнаружили разгерметизированный газовый баллон. По предварительным данным, именно он стал причиной взрыва.

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В экстренных службах ТАСС уточнили, что под завалами остаются три человека. В больницы доставили еще трех — двое из них находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

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На кадрах «360» видно, как правоохранители оцепили территорию вокруг дома, людей не подпускают к зданию из соображений безопасности. Спасатели исследуют второй и третий этажи.

Взрыв случился 4 декабря. По словам источника «360», другой причиной ЧП могло стать использование самогонного аппарата. Для эвакуированных из здания людей подготовили пункты временного размещения.