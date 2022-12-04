Происшествия 04 декабря 2022, 22:45 Разбор завалов после взрыва в доме в Нижневартовске сняли на видео МЧС: более 160 спасателей в Нижневартовске разбирают завалы после взрыва в доме

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Спасатели продолжают разбирать завалы после взрыва в жилом доме в Нижневартовске, сообщили в МЧС России. Ведомство в Telegram-канале опубликовало видео с места происшествия.

Работа 165 человек осложняется низкой температурой. По данным синоптиков, в Нижневартовске сейчас -23 градуса.

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Взрыв произошел вечером 4 декабря в пятиэтажном доме, расположенном на улице Мира. В результате обрушился один подъезд с первого по пятый этаж, а в другом подъезде разрушились несколько этажей.

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В экстренных службах сообщили, что жертвами стали шесть человек. В местную больницу доставили пять пострадавших, им оказали медицинскую помощь.

Спасатели эвакуировали из поврежденного дома более 230 человек, им предоставили места в пунктах временного размещения. Дом, в котором взорвался газ, не был газифицирован. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Утром 19 ноября произошел взрыв бытового газа в жилом доме на Сахалине. В результате погибли 10 человек.