Происшествия 09 февраля 2023, 08:59 Судьба 11 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома неизвестна — мэрия Новосибирска Мэр Новосибирска Локоть: судьба 11 человек из пострадавшего при взрыве газа дома не ясна Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что судьба 11 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома неизвестна. Об этом передал ТАСС.

«В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по обзвону, пока судьба 11 человек не ясна», — сообщил он.

Реклама

Локоть добавил, что 11 жильцов госпитализировали. Ранее один человек скончался в больнице.

Реклама

Тем временем муниципальные власти Новосибирска выделили по 32 тысячи рублей каждому жителю пострадавшего дома. Об этом сообщил прокурор города Роман Сивак.

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились два подъезда. На месте происшествия работают 473 спасателя и 131 единица техники. По информации МЧС, под завалами все еще могут находиться люди.

Ранее медицинские службы сообщили о гибели двух горожан в результате происшествия.