09 февраля 2023, 08:59
Судьба 11 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома неизвестна — мэрия Новосибирска
Мэр Новосибирска Локоть: судьба 11 человек из пострадавшего при взрыве газа дома не ясна
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что судьба 11 жильцов пострадавшего от взрыва газа дома неизвестна. Об этом передал ТАСС.
«В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по обзвону, пока судьба 11 человек не ясна», — сообщил он.
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Локоть добавил, что 11 жильцов госпитализировали. Ранее один человек скончался в больнице.
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Тем временем муниципальные власти Новосибирска выделили по 32 тысячи рублей каждому жителю пострадавшего дома. Об этом сообщил прокурор города Роман Сивак.
В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушились два подъезда. На месте происшествия работают 473 спасателя и 131 единица техники. По информации МЧС, под завалами все еще могут находиться люди.
Ранее медицинские службы сообщили о гибели двух горожан в результате происшествия.
Газ
Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
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