Происшествия 09 февраля 2023, 07:51 Еще три человека могли остаться под завалами в Новосибирске после взрыва газа МЧС Новосибирской области: под завалами после взрыва газа могут находиться трое мэр города Новосибирска / Telegram

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Под завалами после взрыва газа в жилом доме Новосибирска могут оставаться еще как минимум три человека. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления МЧС по региону Виктор Орлов.

«Есть предположение, что как минимум три человека под завалами», — процитировал его ТАСС.

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По его словам, проводится проверка всех жильцов пофамильно. Людей обзванивают, чтобы узнать, кто где находится.

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Разрушены оказались 30 квартир. Есть угроза дальнейшего обрушения конструкций. Полиция охраняет подъезды дома и перекрыла прилегающую территорию для подъезда спецтехники.

Взрыв газа случился в пятиэтажном доме в 07:43 по местному времени (03:43 по московскому). Обрушились два подъезда, начался пожар. Вначале сообщалось о двух жертвах, однако позже выяснилось, что одного человека реанимировали в больнице. Также есть пострадавшие — как минимум пятеро.

Жильцов пока решили отправить в гостиницу. В дальнейшем пятиэтажку расселят.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.