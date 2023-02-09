Происшествия 09 февраля 2023, 08:32 Пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске выплатят компенсации Прокурор Новосибирска Сивак: пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажке выплатят по 32 тыс. мэр города Новосибирска / Telegram

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Муниципальные власти Новосибирска выплатят по 32 тысячи всем жителям дома, который пострадал от взрыва газа. Об этом сообщил прокурор города Роман Сивак. Его процитировал ТАСС.

«Каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, [принято решение выплатить] в районе 32 тысячи рублей», — сказал он.

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Сивак уточнил, что выплатами займутся сотрудники департамента социальной политики мэрии Новосибирска.

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Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате инцидента обрушились два подъезда и начался пожар.

Изначально сообщалось о двух погибших. Однако одну из жертв смогли реанимировать. По данным местного правительства, под завалами могут находиться еще три человека.

Власти региона сообщили, что после инцидента жителей дома разместили в гостиницах. Саму пятиэтажку решено расселить.