05 августа 2023, 13:34
Суд Исламабада вынес приговор экс-премьеру Пакистана Хану за разорение сокровищницы
Суд приговорил экс-премьера Пакистана Хана к трем годам тюрьмы по делу о мошенничестве
Суд в Исламабаде приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в продаже ценностей из государственной сокровищницы Тошаханы. Об этом сообщила местная газета Dawn.
«В субботу суд Исламабада постановил, что обвинения против председателя PTI Имрана Хана по делу Тошаханы были доказаны», — указали в публикации.
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Бывшего премьера Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана задержали 9 мая в здании Высокого суда Исламабада. Там он передавал залог. После Верховный суд признал незаконным решение об аресте.
В начале марта полицейские начали операцию по задержанию экс-премьера. Правоохранители приехали к резиденции Хана в городе Лахор. Его решили арестовать из-за отсутствия на судебных слушаниях, которые вели по делу о продаже им презентов от глав других государств.
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