Мир 11 мая 2023, 16:12 Арест бывшего премьера Пакистана Имрана Хана признали незаконным Верховный суд Пакистана потребовал освобождения из-под ареста бывшего премьера Имрана Хана РИА «Новости»

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Решение Национального бюро подотчетности Пакистана (NAB) об аресте бывшего премьер-министра страны Имрана Хана признал незаконным Верховный суд страны. Глава ведомства Ата Бандиала потребовал немедленного освобождения политика. Об этом сообщило издание Jang.

По данным издания, полиция Исламабада доставила бывшего главу правительства в Верховный суд на час позже назначенного заседания. В зал бывший премьер отправился в сопровождении председателя партии Техрик-и-Инсаф («Движение за справедливость») Фавада Чаури, который подал апелляцию на арест политика.

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Адвокат Имрана Хана заявил, что решение об аресте NAB приняло без всяких оснований. По его словам, подзащитного задержали в здании суда, куда он пришел передать залог. Он подчеркнул, что шаг силовиков ставит под вопрос доверие к судебной системе.

Главный судья Пакистана заявил, что NAB проверит соответствие ордера об аресте, но задержание политика с этого момента прекращается.

Национальное бюро подотчетности Пакистана (NAB) занимается расследованием коррупционных преступлений и является независимым органом власти.

Они уже несколько месяцев пытались задержать бывшего премьер-министра страны по делу о нецелевом расходовании средств фонда «Аль-Кадир траст».

Политика задержали в здании суда в минувший вторник, 9 мая, когда он пришел для внесения залога по другим уголовным делам, по которым проходит.