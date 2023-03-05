Мир 05 марта 2023, 20:55 Полицейские начали операцию по задержанию бывшего премьера Пакистана Dawn: полиция прибыла в резиденцию экс-премьера Имрана Хана для его ареста

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Сотрудники правоохранительных органов Пакистана начали операцию по задержанию бывшего премьер-министра страны Имрана Хана. Полицейские прибыли к резиденции политика в городе Лахор, сообщила газета Dawn.

Правоохранители планируют «поместить премьер-министра под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных слушаниях», которые ведут по делу о продаже подарков от иностранных лидеров государств.

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Уточняется, что Имран Хан имеет возможность выйти к полиции. Следующее слушание по его делу запланировано на 7 марта.

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Суд в Исламабаде вынес решение об аресте Имрана Хана из-за того, что тот не пришел на слушания по уголовному делу. Бывшего премьер-министра Пакистана заподозрили в продаже подарков лидеров зарубежных стран.

Неизвестный выстрелил в бывшего премьер-министра, когда происходило шествие сторонников его партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф». Медики госпитализировали политика, стрелявшего задержали на месте.