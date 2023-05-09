Мир 09 мая 2023, 14:16 Экс-премьера Хана задержали в Пакистане Geo-TV: бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали в здании суда РИА «Новости»

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Бывшего премьер-министра Пакистана и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана задержал представители МВД исламской республики в здании Высокого суда Исламабада. Об этом сообщил телеканал Geo-TV.

Канал уточнил, что Хана взяли под стражу в рамках рассмотрения судом дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». Председатель оппозиционной партии приехал в судебную инстанцию, чтобы внести залог по другим делам, которые возбудили в отношении него.

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Силовики вместе с экс-премьером покинули территорию суда на черном пикапе.

В начале марта стало известно, что полицейские начали операцию по задержанию бывшего премьера Пакистана. Правоохранители прибыли к резиденции политика в городе Лахор. Премьер-министра решили арестовать из-за постоянного отсутствия на судебных слушаниях, которые ведут по делу о продаже им презентов от иностранных глав государств.