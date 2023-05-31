Происшествия 31 мая 2023, 06:31 Строители погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР ВСУ обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты ЛНР, погибли 4 строителя РИА «Новости»

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Ночью Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Карпаты Перевальского района. Погибли четыре человека, объявило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«В ночь на 31 мая вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты», — сообщили в республике.

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Погибли четыре строителя, еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации представительства ЛНР, снаряды повредили здание птицефабрики.

Украинские военные обстреляли 28 мая частные дома в городе Алмазная. Один разрушили полностью, несколько других получили повреждения. Часть города осталась без газа и электричества. Погибли три человека — женщина и двое мужчин. Восемь мирных жителей получили ранения, двух самых тяжелых пациентов — мужчину и 10-летнего ребенка — увезли на лечение в Луганск.