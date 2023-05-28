28 мая 2023, 20:05
Число погибших после обстрела Алмазной в ЛНР увеличилось до трех
Минздрав ЛНР сообщил о трех погибших в результате атаки ВСУ на Алмазную
Число погибших в результате обстрела населенного пункта Алмазная в Луганской Народной Республике увеличилось до трех. Об этом в Telegram-канале сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.
«Скончался еще один мужчина 1949 года, получивший тяжелые ранения при обстреле Алмазной», — написала она.
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Изначально сообщалось о двух погибших. Жертвами обстрела стали женщина и мужчина.
Украинские боевики атаковали город Алмазную 28 мая. В результате обстрела ранения получили девять жителей, включая 10-летнего мальчика.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что пострадавший ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. Медики оказывают раненым необходимую помощь.
Глава администрации Стаханова добавил, что один из снарядов попал в частный жилой дом, который полностью разрушился. Также повреждения получили еще несколько жилых зданий.
Часть Алмазной осталась без электричества и газа. Сейчас аварийные службы ликвидируют последствия обстрела.
ЛНР
ВСУ
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