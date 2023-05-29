Происшествия 29 мая 2023, 11:13 Пострадавший при обстреле Алмазной в ЛНР ребенок остается в крайне тяжелом состоянии Глава Минздрава ЛНР Пащенко сообщила о состоянии пострадавших от обстрела в Алмазной Freepik

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Врачи оказали помощь пострадавшим при обстреле города Алмазная. Мужчина и 10-летний ребенок находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Мужчину 1991 года рождения, по ее словам, прооперировали в Луганской республиканской клинической больнице. Его состояние оценили как тяжелое. Ребенка 10 лет с открытой черепно-мозговой травмой ночью эвакуировали в детскую республиканскую больницу на обследование и лечение.

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«Оказывается полный объем необходимой помощи, дообследуем, консультирован специалистами федеральных медицинских учреждений, состояние остается крайне тяжелым», — сказала министр.

Украинские войска обстреляли частный сектор Алмазной 28 мая, часть города осталась без электро- и газоснабжения. Три человека погибли, в том числе мужчина 1957 года рождения — на операционном столе. Восемь человек получили ранения, их госпитализировали в Центральную городскую больницу города Стаханова, а особо тяжелых перевезли в Луганск.