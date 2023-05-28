Происшествия 28 мая 2023, 18:07 Жертвой обстрела ВСУ стала жительница города Алмазная в ЛНР Мэр Стаханова Жевлаков сообщил о гибели жительницы Алмазной во время обстрела ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли город Алмазная в Луганской Народной Республике. В результате погибла женщина, девять жителей, включая 10-летнего мальчика, получили серьезные ранения. Об это в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Он подчеркнул, что всех пострадавших доставили в больницу. У пострадавшего ребенка врачи диагностировали раны спины и головы.

Реклама

«В результате обстрела погибла женщина, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых — 10-летний мальчишка», — написал Жевлаков.

Глава администрации Стаханова добавил, что один из снарядов попал в частный жилой дом, который полностью разрушился. Также повреждения получили еще несколько жилых зданий.

Часть Алмазной осталась без света и газа. Для ликвидации последствий обстрела на место выехали аварийные службы.