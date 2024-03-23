Происшествия 23 марта 2024, 22:56 «Страшнейшая трагедия». Владелец Crocus City Hall рассказал о гибели охранника при теракте Владелец Crocus City Hall Агаларов сообщил о гибели охранника при теракте РИА «Новости»

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Владелец Crocus City Hall Араз Агаларов впервые после теракта прокомментировал случившееся. В беседе с РБК он отметил, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило.

«Произошла страшнейшая трагедия», — подчеркнул мужчина.

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Он объяснил, что террористы вошли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра с автоматами наперевес. Боевики открыли огонь по всему, что видели.

«По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен», — добавил Агаларов.

Владелец концертного зала назвал произошедшее необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Жертвами теракта 22 марта стали 133 человека. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что поисковую операцию на месте ЧП завершат 24 марта. Он поблагодарил волонтеров и спасателей за работу.

Сенатор Елена Афанасьева заявила, что россияне ожидают отмены моратория на смертную казнь для террористов. Их действиям нет оправдания.