Происшествия 23 марта 2024, 19:59 Поиски людей под завалами в Crocus City Hall завершат 24 марта — Воробьев Воробьев: под завалами в Crocus City Hall могут быть погибшие, работы продлятся Пресс-служба МЧС

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поисковую операцию на месте завалов в Crocus City Hall завершат 24 марта. Глава региона поблагодарил спасателей и волонтеров за работу.

«Сегодня в 23:00 мы сделаем технологический проем с западной стороны, чтобы в течение следующих 12-14 часов облегчить доступ к концертному залу. Большая часть из-за обрушений до сиз пор не разобрана, мы понимаем, что под завалами могут быть погибшие. Нам нужно провести это мероприятие в течение ночи», — сказал он.

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Завтрашний день, 24 марта, должен быть финальным. Спасатели планируют завершить поисковую операция, но «она может продлиться какое-то время».

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Боевики ворвались в концертный зал и расстреляли людей. Погибли минимум 133 человека, поиски людей под завалами продолжаются. В России 24 марта объявили общенациональный траур, массовые мероприятия по стране отменили.