Стало известно о состоянии танкера, который взорвался в Азовском море

Взрыв на танкере произошел вечером в субботу, 24 октября, когда он находился в устье Керченского пролива в Азовском море. Взорвались пары нефтепродуктов в двух танках, ведутся поиски троих членов экипажа, которые оказались за бортом. Оставшихся 10 членов команды спасло проходящее мимо судно «Сириус».

Танкер шел пустым в Ростов-на-Дону. Поврежденное судно буксируют в порт «Кавказ», расположенный на косе Чушка в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов на месте взрыва нет, но вокруг него все равно собираются установить боновые ограждения, сообщали в Минприроды.

От взрыва кусок палубы свесился за борт, из-за чего танкер идет с креном.

«Крен не усиливается. Нового поступления воды нет», — сообщили в Росморречфлоте. На судне установили водоотливные средства — параллельно буксировке воду будут откачивать за борт.