Опубликованы переговоры с танкера «Генерал Ази Асланов». Аудио

После взрывов в первом и втором танке на судне «Генерал Ази Асланов» команда полностью потеряла ход и управление. Сейчас к танкеру подошел буксир, который принял на борт оставшихся на судне членов экипажа.

Переговоры диспетчерской службы и команды танкера опубликовал сайт «Звезда».

«За бортом оказались три человека. Произошел взрыв второго и первого танков. Поиски обломков на палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают часть экипажа», — ответили на судне диспетчерам.

Представитель команды сообщил, что судно было в балласте — оно следовало из нейтральных вод до Ростова. На борту находились 13 человек экипажа.

«В каком состоянии машина находится»? — запросили диспетчеры.

«Ничего не работает, главный двигатель не в работе, полная потеря управления», — ответили на танкере.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе на борту танкера «Генерал Али Азизов» произошел взрыв и трое членов экипажа оказались за бором. Их до сих пор не нашли. Десять человек получили ранения. По предварительной версии МЧС, остаточные пары топлива взорвались из-за нарушения правил техники безопасности при проведении огневых работ.