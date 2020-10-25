На российском танкере «Генерал Ази Асланов» произошел мощный взрыв, ведутся поиски трех членов команды. ЧП не привело к пожару на судне, но оно полностью потеряло ход и управление.

«Пожара после взрыва не было. Но взрыв был достаточно мощным, что часть металла вывернуло наружу», — заявили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По данным экстренных служб, после взрыва неизвестной остается судьба боцмана, матроса и практиканта. Спасатели ищут пропавших с помощью тепловизоров. К поискам также планируют привлечь водолазов, заявили в Росморречфлоте. По словам представителя ведомства, в районе поисков сильное течение. Само судно отбуксируют на якорную стоянку.

Взрыв произошел, когда танкер находился в Азовском море. Он направлялся в Ростов-на-Дону без груза, «в балласте», как сообщил спасательным службам член команды. По его словам, произошел взрыв первого и второго танков. Поиски трех человек среди обломков на палубе результата не дали. Часть экипажа перебралась на буксиры, которые пришли на помощь.

«Ничего не работает, главный двигатель не в работе, полная потеря управления», — резюмировал находящийся на судне. Запись переговоров опубликовал канал «Звезда».

В МЧС считают, что причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при проведении огневых работ — в танках взорвались остаточные пары топлива.