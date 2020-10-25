Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксируют в район порта «Кавказ»

Пострадавший при взрыве танкер «Генерал Али Асланов» отбуксируют на стоянку в район порта «Кавказ». Для этого к терпящему бедствие судну уже подошли спасательный катер «Александр Сизонцев» и буксир «Импульс» Морспасслужбы.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили РИА «Новости», серьезной водотечности нет, повреждена не столько палуба, сколько борт. Там отметили, что кусок толстого металла с палубы оторвался из-за взрыва и свесился за борт. Именно это, а не поступление воды, стало основной причиной крена судна.

«Там толстый металл на палубе и кусок оторванный, он свесился за борт — и судно получило крен не столько из-за поступления воды, сколько из-за изменения баланса

«Принято решение установить водоотливные средства и начать откачку, но одновременно в течение получаса начнется буксировка в район 454 стоянки, это ближе берегу кубанскому, миль 7-8 от места, где они находятся, ближе к порту «Кавказ», — сообщили агентству в ведомстве.

В результате взрывов двух танков на судне «Генерал Ази Асланов» в Керченском проливе за борт были выброшены трое членов экипажа. Их поиски продолжатся ночью, вскоре к операции привлекут вертолеты. В 23:55 из Симферополя уже вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту.

«На 8:00 спланировано привлечение Ми-8 МЧС России из Геленджика с оперативной группой Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — сообщили в МЧС.

Десять человек спасены и находятся в удовлетворительном состоянии. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов. Танкер вышел пустым из Ростова-на-Дону.