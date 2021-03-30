Стало известно о состоянии раненого бойца во время штурма в Новых Вешках

Получивший ранение ноги во время штурма дома в Новых Вешках боец спецназа находится в Центральной больнице городского округа Лобня. Угрозы для его жизни нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления Росгвардии.

По данным ведомства после оказания необходимой медицинской помощи его переведут в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

Штурм дома в Новых Вешках начался утром во вторник, 30 марта. Владельца здания заподозрили в причастности к незаконной торговле оружия. Правоохранители прибыли на место для проведения обыска. Но мужчина забаррикадировался в доме и начал стрелять и кидать гранаты.

На место прибыли сотрудники СОБР и ОМОН. Они пошли на штурм здания, в ходе которого один из бойцов получил ранение в ногу от срикошетившей пули. Пострадавшего сотрудника силовых структур увезли из поселка на скорой.



Следователи завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По последним данным, в доме начался сильный пожар. Устроивший перестрелку владелец так и не вышел. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что он мог погибнуть.