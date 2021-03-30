Уголовное дело о покушении на силовиков завели после стрельбы в Новых Вешках

Подмосковные следователи завели уголовное дело после того, как забаррикадировавшийся в доме в поселке Новые Вешки 61-летний мужчина открыл огонь по силовикам и полицейским. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

30 марта на участок в Новых Вешках приехали сотрудники ФСБ и МВД, чтобы проверить мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. Подозреваемый заперся в доме, а в правоохранителей полетели гранаты и пули.

Ранее СМИ сообщили, что стрелка задержали во время штурма. Позже источник «360» опроверг эту информацию. По данным СК, во время стрельбы никто не пострадал, сейчас мужчина находится в доме один. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.