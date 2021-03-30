СМИ: раненого спецназовца увезли с места стрельбы Новых Вешках

Спецназовец пострадал при перестрелке в Новых Вешках, сообщили источники ТАСС, РЕН ТВ, Telegram-канала Baza и РИА «Новости». С места происшествия уехала машина скорой помощи.

По данным Life Shot, пострадавший получил ранение левой стопы. РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что ранение получил силовик.

Спецслужбы продолжают штурм дома в поселке Новые Вешки, где забаррикадировался 61-летний мужчина. Он уже несколько часов отстреливается от спецназа.

Днем 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали в Новые Вешки, чтобы проверить живущего в одном из коттеджей мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. Хозяин дома заперся в своем жилище, бросил в окно две гранаты и открыл огонь. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, стрелок оказывает ожесточенное сопротивление: в доме прогремел взрыв и продолжилась стрельба.

Подмосковные следователи завели дело по уголовной статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».