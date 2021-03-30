«Предварительно погиб»: стрелок из Новых Вешек остался в горящем доме

Стрелок не покинул дом в Новых Вешках даже после начала сильного пожара. По предварительным данным, мужчина погиб. Об этом сообщил источник «360». Выстрелы больше не слышны.

Силовики пришли в дом к предпринимателю Владимиру Барданову утром 30 марта. Правоохранители хотели осмотреть здание, показав жене мужчины постановление суда. Когда полиция оказалась на территории участка, началась стрельба.

Житель поселка несколько часов отстреливался от силовиков. В итоге дом решили брать штурмом, выстрелив по нему из гранатомета. Несмотря на начавшийся пожар, предприниматель не стал выходить из здания и заперся внутри. Согласно предварительной информации, Барданов погиб.

Во время проведения операции пострадал один боец спецназа, писали СМИ. Мужчину отвезли в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Известно, что Барданов ранее уже был судим за мошенничество и грабеж. Правоохранители пришли к нему с обыском из-за подозрений о незаконном обороте оружия.